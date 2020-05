Alcalde de Turbo denunciaría a Nelson Velásquez y Alex Manga por supuesto concierto

Toda una controversia se originó este fin de semana por la realización de un concierto en Turbo, Antioquia, en el que supuestamente habrían participado los cantantes del género vallenato Nelson Velásquez y Alex Manga.

El alcalde de Turbo, Felipe Maturana, en medio de una rueda de prensa, confirmó que denunciará a ambos artistas por haber ingresado al municipio sin la debida autorización y violando la cuarentena decretada hasta el 31 de mayo.

“Tenemos información y hemos individualizado el lugar y los propietarios donde se hizo esta fiesta la noche de ayer (23 de mayo) y los dos cantantes de talla nacional que estuvieron ahí en esa celebración”, confirmó el mandatario.

Le puede interesar: Giovanny Ayala respondió a duras acusaciones sobre violencia contra su expareja

Reveló que interpondrá una denuncia a nombre de Nelson Velásquez y Alex Manga porque “estuvieron aquí en nuestro territorio, sin ninguna autorización, entraron al Distrito de Turbo de forma ilegal sin llevar ningún tipo de protocolo y pusieron en riesgo la salud y vida de los turbeños, sin tener presentes las medidas que venimos tomando”.

El alcalde lamentó que este fin de semana tuvieron que intervenir 60 lugares por fiestas en el casco urbano y corregimientos, además de informar que han recibido pruebas de que funcionarios están organizándolas o participando en ellas.

“Personas inescrupulosas e irresponsables en Turbo se han dedicado a hacer fiestas sin ningún tipo de autorización, que no se pueden hacer por esta pandemia y están poniendo en riesgo a toda la población”, subrayó.

Lea también: Jessica Cediel y Mateo Carvajal recordaron a sus exparejas sentimentales

Frente a ello, los artistas a través de redes sociales se pronunciaron sobre los señalamientos que les están haciendo.

El cantante Alex Manga publicó un video el domingo, confirmando que estaba en su casa en Barranquilla y aseguró que los señalamientos que le han hecho son falsos. “Es totalmente falsa la noticia que anda circulando en la que se afirma que he sido capturado o que me le fugué a la Policía, y peor aún que según eso estaba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, si de algo me he caracterizado en mis 25 años de carrera artística es por mantenerme alejado de las drogas que son nefastas para cualquier ser humano”, expresó.

Entre tanto, Nelson Velásquez publicó un video en el que muestra que está en el antejardín de su casa. “Dicen que estoy encerrado en un hotel no sé dónde, que me están buscando, entonces antes de hablar y poner cosas certifíquenlas”.