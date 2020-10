Este martes se confirmó que los reconocidos artistas Alci y el 'Checo' Acosta dieron positivo en la prueba que se hicieron recientemente de Covid-19.

En su cuenta de Instagram, el 'Checo' Acosta reveló fueron enviados a aislamiento. "Aunque nos sentimos muy bien, hay que acatar las medidas y recuperarnos".

Los dos artistas tenían programada un concierto virtual el próximo 30 de octubre. Debido a la situación, el evento fue reprogramado para el 14 de noviembre.

El cantante de música tropical le hizo un llamado a la ciudadanía para que se sigan cuidando y cumplan al pie de la letra todas las recomendaciones de los médicos.

"El virus no se ha ido, no hay que bajar la guardia, el virus está por allí, yo estuve en Medellín, Bogotá, he estado en centros comerciales, en bancos y por mucho que uno se cuide, se ponga su tapabocas, se lave las manos y mantenga el distanciamiento, el virus está rondando, es una realidad, tengamos precaución, evitemos salir, hacerlo solo a lo necesario", precisó el ‘Príncipe del Carnaval’.

Alci Acosta, reconocido por éxitos como 'La Copa Ruta', 'Traicionera' y 'La Cárcel de Sing Sing', así como el 'Checo' son asintomáticos.