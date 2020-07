Alejandra Azcárate sufrió un accidente en su casa

Alejandra Azcárate, que ha estado en constante contacto con sus seguidores a través de una serie de entrevistas en Instagram, recientemente generó toda clase de comentarios entre los internautas luego de realizar una publicación en su cuenta oficial.

Según quedó registrado, la también actriz publicó una imagen de unas tijeras y un vendaje para contar acerca de un accidente casero que sufrió mientras se encontraba en su casa el pasado viernes 17 de julio. En este contenido dio detalles y relató un poco de la experiencia que ha sido lidiar con la herida.

De acuerdo con lo que contó Alejandra, se pegó un fuerte quemón con agua caliente en el empeine del pie derecho y la ha tenido “viendo estrellas”. Pese al dolor y ardor que ha sentido por la herida que le quedó, la presentadora afirma que cumplió un compromiso laboral el domingo y fue la peor idea, ya que está viviendo las consecuencias.

“Tuve la osadía de trabajar vendada y en tacones el domingo con tal de cumplir un compromiso laboral y, por supuesto, ahora estoy pagando las consecuencias. Siempre he creído que la irresponsabilidad es mi camino pero por lo visto no he logrado coger la curva correcta”, escribió Azcárate en el pie de foto del post que ya supera más de 17 mil likes.

“El punto de la lesión en segundo grado es compleja porque está en la zona que genera pliegues al dar los pasos, así que por ahora debo permanecer quieta con la pierna en alto. Les digo sin la menor dramatización, porque saben que me aterra, que el dolor ha sido salvaje”, agregó a su relato sobre esta experiencia.

Adicional a esto, en el mismo texto la artista contó que otro proceso incómodo ha sido el de remover la piel que va apareciendo para evitar que la cicatriz quede mal. Sin embargo, enfatizó en que ella es consciente que esto es algo pequeño y que gracias a la vida se encuentra sana y no fue en otra parte de su cuerpo más visible.

“Soy consciente de que hay cosas mil veces peores en la vida y esto será simple cuestión de paciencia y aguante”, indicó Alejandra, señalando que su mantra actual es ‘No pasa nada’, y con el cual se siente muy cómoda.

Por el momento, la presentadora afirmó que espera recuperarse pronto y retomar sus actividades en redes sociales como viene haciéndolo desde hace semanas.