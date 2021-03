Alejandra no tuvo una madre presente durante su vida y fue criada por sus abuelos paternos, por eso dijo que espera ser la mejor mamá para su pequeña bebé. “Estoy trabajando para el mejor proyecto de mi vida; ser mamá, y no cualquier mamá, sino la mejor, la mamá que no tuve presente y que quiero ser para mi hija”, expresó unas semanas después al anunciar su embarazo.