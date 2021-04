Sobre estas serias acusaciones de abuso, la artista mexicana La Guzmán se pronunció a través de su equipo de prensa con un comunicado en el que calificó de “extrañas” las acusaciones de Frida Sofía, con quien no llevan una buena relación y sus problemas también se han hecho públicos.

Señaló que le han hecho saber a la joven que la aman y que necesita ayuda psicológica para afrontar su problema de salud mental, pues ya en otras ocasiones la cantante ha afirmado que su hija sufre de algunos trastornos.

“Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole a saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin intención de exponerlo en los medios”, dice en una parte del comunicado.

Además se puede leer que no harán más pronunciamientos sobre este tema y anunciaron que emprenderán las acciones legales por esa entrevista, donde a su juicio “se aprovechan de la lamentable situación de Frida Sofía”.

El único pronunciamiento además de este comunicado, de la familia Guzmán, se dio de parte del implicado, Enrique Guzmán, padre de Alejandra, quien aseguró que nunca la tocó indebidamente y que no entiende por qué ella hace estas acusaciones tan graves.

“Quiero saber qué le pasa, cómo puede hablar así de mí, cuando años antes decía que yo era la maravilla máxima, que me invitaba a Miami para que me la pasara con ella, y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años, no sé qué hacer”, expresó en una entrevista con el programa Ventaneando.

Al ser preguntado directamente sobre si abusó de Frida, él contestó: “En mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo otro modo de decirlo, no la he tocado nunca en mi vida, ni de la cintura ni de darle un beso, hace mucho no la veo. Nunca la he buscado con mis manos, no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña, lo juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para tocar una niña y menos con esa intención”, aseveró a las cámaras.