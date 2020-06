Alejandro Riaño confesó las razones por las que creó a Juanpis González

Alejandro Riaño se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a que desde su personaje ‘Juanpis González’ realizó una publicación en su cuenta de Instagram sobre el racismo que decía: “la vida de los blancos también importa” despertando indignación en muchos de sus seguidores.

A tal punto, que el comediante tuvo que salir a explicar el sarcasmo. “El humor que he planteado para este personaje es completamente transgresor. Es una invitación, por medio del sarcasmo, a todo lo que no debemos ser”, señaló.

Lee también: Mapeo láser devela el templo maya más grande y antiguo jamás visto

Sin embargo, en esta ocasión, Riaño llamó la atención de los internautas ya que en un reciente En Vivo que realizó confesó el porqué su personaje es basado en alguien adinerado y no con bajos recursos.

“Precisamente porque ya en el humor han hablado mucho desde ese lado la clase media, baja o desde la pobreza y creo que el éxito del personaje también va en que se ha metido en lugares que nadie conocía, de alguna manera yo he vivo muchas cosas de eso” expresó.

Asimismo, aseguró que en su infancia tuvo la oportunidad de conocer y dormir varias noches en el palacio presidencial la Casa de Nariño.

“Cuando estaba en el colegio dormí casi dos meses en el palacio presidencial porque yo era muy amigo de Felipe Samper, el hijo de quien era presidente de ese momento, Ernesto Samper (…) el cuarto de Felipe quedaba debajo del helipuerto y fue una infancia muy chistosa porque pues vivir eso imagínense (…) tenía un closet llenó de dulce, montábamos bicicleta por todo palacio”, recordó.

Lee también: La verdadera historia de La ventana marroncita de Diomedes Díaz

Alejandro también contó otra anécdota y fue que para esa época abrieron ‘Mundo Aventura’ y gozó de los privilegios del ser amigo del hijo del presidente y tener entradas exclusivas y sin tener que pagar nada.

“Afortunadamente no me ha faltado nada, pero nunca he pedido nada a nadie y eso lo puedo decir tranquilamente. Todo esto se ha construido a puño, con el trabajo de todos los de ‘Riaño producciones’, con el de mi hermana (…)”, añadió.

Por último, confesó que su familia no le ha dado un peso, ya que no les pide plata desde que tiene 14 años.