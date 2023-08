Alemán que ama Colombia no podrá volver a usar camiseta de le Selección por problema judicial

Dominic Wolf, un alemán que se ha enamorado de Colombia y a través de sus redes sociales se ha convertido en un influencer embajador de la cultura de este país, pues con su contenido exalta la cultura, la gastronomía, los paisajes y muchos más atributos de Colombia.

Sin embargo, hace poco compartió con sus seguidores que no podrá ponerse más la camiseta de Colombia, pues ha recibido un comunicado de la Federación Colombiana de Futbol, en donde le indican que no tiene los derechos de imagen de la misma, razón por la que no puede usarla en sus videos con ánimo de lucro.

Puede ver: [Video] La Liendra fue rechazado por reconocido youtuber para participar en un evento de fútbol

Dominic, quien hoy en día es un reconocido influencer, reside en Colombia desde hace varios años y ha recorrido diferentes partes de Colombia, confesando que ya se siente un colombiano más, pues también ha aprendido diferentes aspectos de la cultura tradicional y popular.

Su labor en redes sociales ha sido tan relevante que hasta el Congreso de la República lo ha exaltado otorgándole la Cruz de Solidaridad Social, insignia que solo 24 personas han recibido.

Por medio de un video, le contó a sus seguidores que no utilizará más esa prenda que lo distingue, la camiseta de la Selección Colombia, en el clip dejo ver el comunicado que la FCF le envió y en donde le exigen que despublique los videos en los que usa la camiseta. Resaltó que le dieron tres días para ese fin o la federación emprendería acciones legales en su contra.

Lea también: El nuevo Bronx de Bogotá: YouTuber revela impactantes imágenes de las calles de San Bernardo

Confesó también que se había alcanzado a emocionar al ver el correo, pues pensó que lo invitarían a un partido o que de pronto lo felicitarían por siempre usar la camiseta, pero en realidad fue todo lo contrario, "quedé en ‘shock’ porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos porque si no iban a empezar acciones legales en mi contra, ¿qué tal esto?".

Dominic expresó también que se siente decepcionado porque lleva cuatro años usando la camiseta y nunca se habían sentido tan poco valorado por una institución nacional, incluso cree que no hay ni extranjero ni colombiano que se haya puesto la camiseta tanto como él. "Siempre lo he hecho por el amor e identidad que tengo con mi país, Colombia”.