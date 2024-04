El mundo del vallenato ha sido sacudido por una serie de declaraciones realizadas por el reconocido cantante Alex Manga en una reciente entrevista. Y es que sus palabras han causado malestar en Juan Manuel Geles, hermano y manager de Omar Geles, reconocido por su participación en la agrupación Los Diablitos.

Todo se produjo por después de una entrevista con el locutor barranquillero Alí Guerrero, donde Alex Manga compartió sus opiniones sobre su relación con el acordeonero Omar Geles, con quien colaboró durante 15 años en Los Diablitos. Allí expresó su molestia por la preferencia de Geles de presentarse primero en conciertos compartidos y cantar canciones que, según Manga, son parte de su repertorio.

“No quiere tocar después de mí y Omar tiene mil canciones y de esas puede tocar diez o quince. Yo sé que no puedo tocar ‘Los caminos de la vida’, ‘Historia’, pero a veces me quema el repertorio y veo que ahí hay algo que no es normal porque antes no lo hacía y ahora como las canciones están tan pegadas quiere cantar adelante y no después de mí”, dijo Alex Manga durante la entrevista.

Estas revelaciones no han pasado desapercibidas para Juan Manuel Geles, quien ha expresado públicamente su descontento a través de las redes sociales, calificando a Manga de ingrato.

“Uno puede ser un mal nacido, mala gente, bruto, mal hijo, mal hermano, mal padre, pero lo que no puede ser uno jamás es ser desagradecido”, dijo Juan Manuel en su cuenta de X.

Alex Manga reacciona a acusaciones de maltrato a Omar Geles

En su comunicado, Manga ha afirmado que nunca ha maltratado a Omar Geles y ha destacado su respeto y admiración por el trabajo del reconocido compositor. Además, ha invitado a sus seguidores a ver la entrevista completa en un podcast, donde expone su punto de vista de manera clara y directa.

Por ahora, Omar Geles no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, los amantes del vallenato esperan una reconciliación entre ambas partes.