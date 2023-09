Alfonso Herrera, exintegrante de RBD, habló sobre su gira: “será un éxito”

El 25 de agosto RBD comenzó su gira de conciertos “Soy Rebelde Tour” y los fanáticos han vivido momentos emocionantes durante las presentaciones que han realizado en El Paso, Houston, Nueva York, Fairfax, Greensboro, Chicago y Denver en Estados Unidos.

En medio del éxito que ha tenido la agrupación mexicana en los conciertos que han realizado en Estados Unidos, Alfonso Herrera rompió su silencio en la alfombra de los premios Ariel 2023.

El reconocido actor afirmó que la gira de RBD seguirá siendo todo un éxito, ya que hace feliz a los integrantes de la banda y los fanáticos que siguen apoyándolos.

“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico", dijo.

Un periodista le preguntó si se iba a unir en algún momento a la gira de conciertos de RBD, a lo que él respondió que él está enfocado en sus proyectos.

“Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos”, manifestó.

Recordemos que RBD; integrada por Anahí Puente, Dulce María Espinosa, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, tendrá en Colombia cuatro fechas de conciertos (3, 4,5 y 6 de noviembre) en el Estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín.