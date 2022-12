Alfredo Gutiérrez y el drama económico que vive a sus 82 años: "No quiero morir en la miseria"

Alfredo Gutiérrez es uno de los máximos ídolos que ha dejado la música colombiana, pues sus canciones lo llevaron a la gloria y es muy recordado por muchos amantes del vallenato.

Sin embargo, Gutiérrez ha hecho una dura denuncia por el mal manejo que ha tenido las regalías que recibe por parte de las disqueras, algo que lo ha venido aquejando durante varios meses.

El oriundo del departamento de Sucre, denunció en el canal matutino del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’, que no solo no le están reconociendo sus regalías como arreglista y compositor, sino que no ha recibido ingresos económicos por el uso de sus canciones en varias plataformas digitales.

“No quiero morir en la miseria como han muerto la mayoría de artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con todo el patrimonio de uno”, mencionó Gutiérrez, de 82 años.

Norys Gutiérrez quien es la hija del artista y también su representante, dijo que pudo notar que en los contratos que había firmado su padre se encontró con la ‘letra pequeña’, y menciona que “no se les están pagando los porcentajes que ellos realmente merecen ganar”, inclusive en un informe presentado en el programa resaltaron que el valor por cada una de las regalías de manera trimestral es menor a los $150.000

“Cuando yo fundé, con Calixto Ochoa y César Castro, a ‘Los corraleros de Majagual’ le hacían firmar a uno para poderle grabar las canciones unos contratos entre líneas con una letra chiquita que no se entendía. Cuando liquidaban las regalías a los tantos años solo le daban a uno 100 pesos, 200 pesos, y de la música que se reproduce por redes sociales ahora si acaso en ocasiones he recibido 200 o 500 pesos”, puntualizó Alfredo Gutiérrez.

El intérprete de canciones como “La camisa rayada”, entre otros, dijo que ha arreglado, grabado e interpretado aproximadamente 500 canciones que fueron lanzadas en Colombia y fueron un éxito en todo el mundo “yo debería estar viviendo de eso. En México los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde el año 1961 llevo grabando discos y nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para mi familia ni mucho menos sustentos para vivir”.