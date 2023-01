¿Alguien piensa en los niños? Experto analiza sesión de Shakira y el impacto en su familia

Luego del lanzamiento de ‘sessions 53’ del reconocido productor argentino Bizarrap (BZRP) y la colombiana Shakira, que superó las 28 millones de reproducciones en Youtube en 14 horas, en redes sociales se abrió un debate sobre cómo esta ruptura y superación de la 'tusa' de la colombiana puede estar afectando a su núcleo familiar.

El abogado Francisco Bernate señaló que "ambos padres deben considerar que su hijo va ser para siempre. Esta situación de una canción, las más oídas en el mundo, desacredita como persona al padre a su nueva pareja”.

“Es una situación muy frecuente y por odio o por vender una canción sin pensar en los niños, sin pensar que esos niños van a crecer con un padre objeto de burla, eso no está bien”, resaltó el abogado.

Divorcios en Colombia

Asimismo, Bernate indicó que “Colombia no es un país que tenga el divorcio libre; es decir, las parejas que están casadas o aquellas que han cumplido los dos años de convivencia ininterrumpida no pueden simplemente decir 'nos separamos' y así lo dice nuestra jurisprudencia, se acabó el amor, me quiero ir, tengo otra persona, eso no es una causal de divorcio”.

El jurista explicó que en Colombia, el Código Civil establece de manera precisa cuáles son los causales de divorcio, como son la infidelidad, el incumplimiento de los deberes conyugales, las graves enfermedades incompatibles con esa vida en pareja o malgastar los bienes de la pareja".

"Por supuesto, (está) el maltrato de cualquier tipo; esas son básicamente las causales de divorcio”, insistió. Aseguró que si una persona quiere divorciarse tiene que demostrar ante un juez, que una de esas causales se dio.

“Lo que más vemos en Colombia son la infidelidad, el incumplimiento de los deberes conyugales y desafortunadamente temas de violencia, que también se han convertido en un tema de divorcio”, resaltó.

Menores de edad

Finalmente, el abogado opinó que “si la pareja está de mutuo acuerdo, ellos pueden resolver qué uno conserve la custodia y pensando en el bienestar de ellos. Si la situación es de conflicto, pues será el juez de familia quien decida cómo van a quedar las visitas”.

“En la mayoría de los casos, los niños quedan a cargo de la madre y el padre queda con un régimen de visitas”, finalizó.