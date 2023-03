Alicia Keys incluyó a Colombia en gira de conciertos por Latinoamérica

En las últimas horas los amantes del pop, R&B y el soul, recibieron una excelente noticia al conocer que la cantante norteamericana, Alicia Keys, incluyó a Colombia en su gira de conciertos por Latinoamérica.

El ‘Alicia + Keys World Tour’ iniciará el próximo 3 de mayo en el estadio Jeunesse Arena de Río de Janeiro (Brasil), con paradas en Argentina, Chile y Colombia, antes de concluir con tres noches en México, en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Puede leer: Actor de ‘Jurassic Park’ y 'Jurassic World' fue diagnosticado con cáncer en la sangre

Así las cosas, la capital del país se prepara para recibir a la artista neoyorkina el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá con precios en su boletería que oscilan entre los $299.000 más servicio y los $599.000 más servicio y que se pondrán a la venta el próximo lunes 27 de marzo hasta el 29 de marzo.

Keys, ha realizado ocho álbumes de estudio y éxitos como ‘Girl on fire’, ‘Fallin’, ‘A woman’s worth’,’if I ain´t got you’, ‘No one’, ‘Empire State of Mind ft. Jay-Z’, ‘Show me love’ ft. Miguel avalan la carrera de la cantante, compositora, pianista y música.

También lea: Bad Bunny fue demandado por su exnovia ¿Por qué razón?

Cabe recordar que la artista, de 42 años de edad, cosecha en su lista de triunfos 16 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.