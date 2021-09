Alicia Machado arremete contra William Levy en la Casa de los Famosos

Alicia Machado se ha convertido en protagonista de diversas noticias internacionales, debido a distintas situaciones que ha vivido en algunos realities como MasterChef Celebrity México y MasterChef Celebrity Colombia, donde tuvo discusiones con Marbelle, Carla Giraldo y Ana María Estupiñán. En su paso por estos proyectos mostró su carácter y la fuerte personalidad que tiene a la hora de competir.

La reconocida ex Miss Universo decidió integrar el grupo de celebridades que entró a ‘La Casa de los Famosos’, despertando todo tipo de reacciones en el público por su comportamiento y actitud en la competencia. En esta producción plasmó su lado relajado, estratega y polémico, basándose en los ‘rayes’ que tiene con Celia Lora y Gaby Spanic.

Recientemente, la actriz llamó la atención de los curiosos luego de soltar algunos comentarios negativos en contra de otra celebridad durante su paso por la casa estudio. La venezolana no dudó en despacharse y hablar de William Levy, protagonista de ‘Café, con aroma de mujer’, evidenciando su incomodidad sobre trabajar con él.

De acuerdo con las palabras que dio Machado en el reality, transmitido las 24 horas por una página web, no puede trabajar junto a Levy ya que lo considera “insoportable”.

“Con el que he dicho: ‘No trabajo con ese cuate’, es con William Levy y gracias a Dios yo he hecho los proyectos, y él no. Yo con ese güey, pero de lejos…insoportable”, afirmó Alicia en un diálogo con sus compañeros de proyecto.

Por el momento se desconocen las razones por las que a la exreina no le gusta trabajar con el actor cubano, pero sí se pudo observar el inconformismo que siente cuando toca el tema, y más revelando que no ha perdido trabajo por esta decisión.