Alina Lozano se despacha contra los que la critican tras romper su relación con Jim

Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron recientemente, luego de haber anunciado que terminaron su relación. Muchos de sus fans quedaron en 'shock' luego de conocer esa noticia. Además, porque hacer un par de meses, el joven de 24 años estaba muy emocionado por el matrimonio con la actriz de 'Pedro el Escamoso'.

A Lozano no le habría gustado que él saliera en un video con su exnovia con un vestido como de boda. Por lo cual, ella se disgustó mucho con él y empezaron a discutir por ello. La pareja anunció que ya no iba más en pleno envivo, cuando hablaban de su relación y la cara de Jim estaba pasmada por todo lo que decía la reconocida actriz.

Lea además: Valeria Herrera, novia de Linda Caicedo, sorprende con cuerpazo

Las redes estallaron con todo este noviazgo y algunos no estaban de acuerdo por la gran diferencia de edad. Ella tiene 54 y él 24 años, por lo que algunos decían que solo le trababa de una estrategia de marketing.

Ahora bien, luego de un día de dar la triste noticia de que ya no están juntos, Alina Lozano se pronunció y 'paró' a aquellos que la critican por haber sido muy sentimental, cuando anunció que ya no estaba más con Jim.

"Gracias a las personas que me han insultado mucho, la que dijo 'señora tenga dignidad no exponga su dolor así'. Las historias no son cuentos de hadas, son historias reales. Así es, qué hacemos", expresó.

Por su parte, el video se llenó de muchos comentarios, en donde los internautas se empezaron a reír de lo sucedido. En donde aseguraron que su relación no iba para ningún lado.

De interés: Yo Soy Betty, la fea ya se está grabando; filtran video de algunas escenas en Bogotá

"Que trago tan amargo esta señora con ese cuento","la pensión rápido para la señora por favor", "Muy buena actriz 👏👏", "Si Jhonny Rivera puede con su novia mucho menor, pues ella también puede😂", "Ay ya tía, coja su camándula", "Pues tampoco nos interesaba ver la parte bonita jajaaj", dijeron algunos.