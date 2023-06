Alina Lozano ha sido criticada en los últimos días por la relación que tiene con su novio de tan solo 22 años. A través de sus redes sociales, han demostrado que están más felices que nunca. No solamente esto ha sido tendencia en las últimas horas, dado que, ella reveló cómo quedó luego de su intervención quirúrgica.

La mujer que supera los 50 años dejó con la boca abierta a más de uno, porque algunos dijeron que parecía otra persona. La finalidad de este procedimiento era rejuvenecerse y lo logró.

En el 'post' de la reconocida actriz de 'Pedro el Escamoso' dice que "los procedimientos realizados la harán lucir más fresca, sin perder ningún detalle de su esencia".

A pesar de lo confiada que se veía con su antes y después, no faltaron los comentarios de las personas que no les gustó la cirugía que se hizo. Como también hubo quienes apoyaron la idea y que si era para sentirse mejor, está lo que hizo.

"El que puede, puede y el que no critica", "Le quitaron bastantes años","se sigue viendo como la mamá del chico", "Quedó regia, sobre todo porque no es un cambio que se aprecia muy natural", "Le cambiaron todo, que no parece ella", "Con el cabello más largo y otro tipo de corte se vería más joven bonita", "Espectacular, me encantó", dijeron algunos.

Hay que indicar que Alina Lozano y Jim Velásquez son una pareja que lleva varios meses saliendo. Todo empezó como una invitación para crear contenido, pero poco a poco se fueron enamorando. Nadie creía que esto era verdad, dado que, parecían como personajes, pero todo cambió hace un par de días.

En el pleno programa en vivo y en directo, Jim no perdió oportunidad para pedirle matrimonio a la famosa actriz. Allí le dijo que desde que la vio en 'Pedro el Escamoso', supo que sería el amor de su vida. Aunque nadie lo creyó, ella aceptó.