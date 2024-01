Alina Lozano y Jim Velásquez denuncian amenazas, pero muchos no les creen

Alina Lozano y Jim Velásquez han dado de qué hablar en los últimos días por la relación que tienen. Lo que más ha llamado la atención es la diferencia de edad, porque él tiene 24 años, mientras que ella 54. Aunque muchos internautas no están de acuerdo, la pareja se ha mostrado más que felices que nunca en sus redes sociales.

¿Amenazaron a Alina Lozano y Jim Velásquez?

Sin embargo, recientemente Lozano, estando afónica, confesó junto a Velásquez que lo están amenazando. Dijeron que les habían pedido borrar todos los videos que tienen juntos, pero ellos se negaron. Además, mostraron a la persona que lo estaría estafando con nombre y apellido.

Además, Lozano dijo que responsabilizaba a dicha mujer por todo lo que le llegue a pasar a ella y a su esposo. En medio de esta situación, algunos internautas los apoyaron, pero también hubo quienes afirmaron que el contenido de ellos era mentira.

"Difícil creerle algo a ellos todo es actuado que ya uno no sabe", "los robaron y no es justo, todos trabajamos muy duro para conseguir la plata", "Muy bien, los apoyo. No hay derecho, que ya tenga denuncias y no pase nada.", "Son muchas las personas afectadas, únanse todas y vayan en una protesta grande", dijeron algunos.