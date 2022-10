Amaia Montero, exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, preocupa a sus fans por su aspecto físico

Tras unas horas de incertidumbre, la propia cantante publicó un comentario en el indicó, “¿Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Por el momento, lo que le sucedió a la cantante es un enigma, pues no ha dado declaraciones al respecto sobre lo que le sucedió, sin embargo, después de las fotografías que publicó a blanco y negro compartió el video de su canción 'La Boca del Lobo'.

“Me siento en casa cuando no sé dónde estoy. Bailo descalza con gente que lo sabe todo de mí , pero no sabe quién soy”, recitan algunos versos del sencillo.

Algunos de sus fanáticos le escribieron comentario al respecto en los que le preguntaban preocupados por su estado de salud, en muchos de ellos se podían leer, “ Amaia siempre estaremos contigo!! ¡Adelante guapa!”, “La vida sirve siempre”, “resiliencia compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop no lo olvides! ¡Vamos!”.