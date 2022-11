Amaia Montero salió de la clínica y revelan algunas fotos de la artista

Amaia Montero, cantante española, ha ocupado los titulares en los últimos días, tras conocerse que se encontraba internada en una clínica por problemas con su salud. Recientemente, se filtraron unas fotografías en las que no luce saludable saliendo del hospital.

Según informaron medios locales, amigos cercanos de la artista aseguraron que ella ha estado dando lo mejor para tener una pronta recuperación. Sin embargo, ni la familia, ni Montero se han pronunciado respecto al tema.

Asimismo, varios medios españoles manifestaron que fuentes cercanas a la intérprete de 'Rosas' dijeron que habría estado internada en el hospital de Navarra en España por temas de depresión.

Puede leer también: Ex de Aleska Genesis dice que a Nicky Jam "no le pareció chiste" lo de la brujería

Al parecer, Amaia Montero estuvo hospitalizada durante un mes y tras su salida fue fotografiada, según la revista Lecturas.

Cabe mencionar que las imágenes se conocieron luego de que la cantante compartiera en su cuenta oficial de Instagram una foto con el siguiente texto: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?".

Sin embargo, dicha fotografía fue eliminada pero alcanzó a preocupar a sus fanáticos. En las imágenes reveladas, la exvocalista de 'La oreja de Van Gogh' está vestida con una sudadera y tiene el cabello desordenado y recogido. Al parecer, Montero terminará su recuperación en compañía de su familia y en su hogar.

De interés: J Balvin sí se presentó en Qatar, pese a decir que no lo haría