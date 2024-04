A medida que han ido pasando las semanas, en La Casa de los Famosos se han ido conformando alianzas entre los participantes, quienes han entablado dos equipos en la competencia: ‘Team Papilla’ y ‘Team Galáctico’. Esto, a su vez, ha generado múltiples enfrentamientos entre varios de los famosos que completan más de dos meses en la casa estudio.

Una de las discusiones más fuertes que hasta el momento se han presentado fue protagonizada por Karen Sevillano y por Julián Trujillo luego de que el actor tuviera un enfrentamiento con La Segura que despertó la furia de Karen, quien no dudó en criticar de manera contundente las actitudes de Julián.

“Maldito, desgraciado, perro sarnoso. Infeliz, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz de Julián Trujillo. Como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá manipulada y maltratada emocionalmente”, afirmó Karen sobre Julián.

Esta discusión se escaló fuera de las pantallas, pues de inmediato provocó que Susana Rojas, novia de Julián Trujillo, demostrara su apoyo a su pareja. No obstante, esto generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, incluyendo amenazas en contra de la también actriz.

Susana Rojas denuncia amenazas por apoyar a Julián Trujillo

Según denunció Susana Rojas a través de sus redes sociales, una persona la criticó y la amenazó por expresar el apoyo a su novio. La actriz en su publicación mencionó al Canal RCN y a la Fiscalía. “¿Eres consciente de la amenaza que estás haciendo? Tienes derecho a la libre expresión y a tener tus ideas y posiciones con respecto a los participantes de #LaCasaDeLosFamososCol, pero, ¿hacer una amenaza?, ¿pública?”, escribió Susana.

Según se ha podido conocer, el comentario habría sido de un internauta que le comentó: “por eso es que aparecen picadas en bolsas negras por apoyar a tipos agresivos de esa manera, uishh”. Sin embargo, la actriz aseguró que la persona borró el comentario. “Ya borró el comentario con la amenaza. Pero tengo el pantallazo guardado Esperemos que la gente no siga teniendo ese tipo de comportamientos CON NINGUNA PERSONA JAMÁS”, escribió.