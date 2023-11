“Marilyn Patiño no está sola. La protegeremos con todas las herramientas que nos entrega la ley, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así que todos esos bandidos, delincuentes y oportunistas que la están extorsionando y presionando tienen que saber que, como insistan en eso, va a caer sobre ustedes todo el peso de la ley. Están advertidos”, indicó De la Espriella.

Cabe recordar que hace algunos días, se viralizó otro video que publicó Marilyn Patiño en el que aparecía pidiendo ayuda, dado que estaba durmiendo en el piso junto a sus hijos en un apartamento que le prestaron en el barrio de Brickell de Miami, Florida (EE. UU.).

La actriz contó su grave situación económica y fue enfática en decir que no le da pena decir que está pasando necesidades.

"Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy. No me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades", aseguró la artista vallecaucana.

Asimismo, dio a conocer que su grave situación se debe a las amenazas que ha recibido luego de la muerte de su expareja en Caloto (Cauca), explicando que ingresaron a su apartamento y se lo desocuparon robándole todas sus pertenencias.