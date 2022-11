Amigo de Gerard Piqué habría insinuado que Shakira le fue infiel

Mucho se habla de Gerard Piqué y las razones que tuvo Shakira para separarse del que fuera jugador del FC Barcelona hasta este fin de semana.

Diferentes versiones de la prensa rosa en España se han referido a la supuesta infidelidad del catalán, lo cual generó la ruptura de una relación que llevaba más de una década.

Sin embargo, hay quienes tienen una versión diferente acerca de lo que realmente habría sucedido y que no dejaría bien parada a la cantante colombiana.

Así, por lo menos, lo insinúna Jordi Basté, amigo de Gerard Piqué, quien considera que hasta el momento "el malo de la película" ha sido el defensor central, aunque la situación sería diferente.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán”, dijo en El Nacionat.cat.

Agregó que “quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, planteando que la infiel, en este caso, sería la barranquillera.

Gerard Piqué actualmente tiene una relación de noviazgo con Clara Chía, quien ha debido que lidiar con los diferentes rumores que involucran a su pareja.

El central anunció hace pocos días su retiro como futbolista profesional y este fin de semana disputó su último partido con la camiseta del Barcelona, en la victoria ante Almería (2-0).

Piqué fue objeto de una sonora ovación por parte de los hinchas del club español, quienes lo homenajearon al final del encuentro, en el cual fue titular.