Además de esto, Solano aseguró que, al parecer, a Martín no le gustaba que Dayana interviniera en temas de su familia. “Él muere un viernes Santo y el lunes Santo llega a las 5:00 de la mañana a la casa del ‘Negro guacharaca’, entró, se sentó llorando; le preguntaron por qué lloraba y dijo: ‘Tengo problemas con mi esposa, se mete con mi mamá, se mete con ustedes’. Estaba en una situación difícil; con los 3 hablamos de esa situación que estaban en plan de separarse… Lo más importante es que Martín descansa en la Paz de nuestro señor Jesucristo”, contó.

Frente a la polémica generada alrededor de estas declaraciones, Dayana Jaimes decidió salir al paso de las críticas y aseguró en sus redes sociales que aunque del programa la contactaron para conocer sus declaraciones, ella se negó.

“Gracias no me interesa, la familia de Martín, amigos CERCANOS saben lo que fui en su vida, me quedo con lo vivido, no tengo que salir aclarar nada y menos juicios que vengan de ese tipo de personas (...) Cada día me siento más afortunada y orgullosa de lo que fui en la vida de Martín”, dijo la esposa del cantante.