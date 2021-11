Fue entonces ante la ola de mensajes que Amparo Grisales salió a responder en su cuenta de Twitter. Dijo que quiso dejar la imagen de homofobia.

“Analicé con la lupa a la concursante porque así es el juego con todos los participantes. Era muy bonita. El hecho de que no se ‘llamara’ no fue por trans, simplemente no cantaba como la artista que estaba representando (…) si alguien es amiga de todas ellas soy yo, no me conocen", sostuvo.

Además, Amparo Grisales dijo que no fue su intención dejar esa imagen y dijo ser respetuosa de la diversidad.