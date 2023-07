La afamada actriz relató cómo, por la diferencia de edad con el cantante puertorriqueño, no se pudo dar una relación entre los dos: "Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces yo llegué y él enloquecido divino, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito", expresó Amparo Grisales.

Chayanne, cuyo nombre de pila es Elmer Figueroa Arce, nació el 28 de junio de 1968 en San Lorenzo, Puerto Rico, y tiene 55 años. Amparo Grisales Patiño, por su parte, nació en Manizales el 19 de septiembre de 1956 y tiene 66. Es decir, la diferencia entre ambos es de 11 años de edad.

Amparo también comentó que, a pesar de que ella salió huyendo cuando tuvo su encuentro amoroso con Chayanne, sí alcanzaron tener momentos de romance entre ambos, y que amigos cercanos le reprocharon por haber dejado ir a uno de los grandes galanes de América Latina.

"Yo salí corriendo, y después me decían mis amigos, los gays: '¡Pero cómo eres de tonta, cómo lo dejas ir!'. Chupadita de trompa sí hubo. Hubo arrunchis, pero siempre me escapé. Pero ahora que estoy grande digo que se me escapó del corral. Él fue un divino", concluyó.