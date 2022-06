Amparo Grisales, una sexagenaria que arremetió con toda contra mujeres que odian piropos

Amparo Grisales y sus críticas a mujeres que odian los piropos

Amparo Grisales, considerada la diva de la televisión colombiana, a sus 65 años (19 de septiembre de 1956), es una firme defensora de los pirobos que hacen los hombres a las mujeres.

En las últimas horas, la actriz hizo eco de un video de Ramsey Ferrero, una mujer española que defiende a ultranza los piropos y cuestiona que algunas mujeres consideren agresión que los hombres los hagan.

En un mensaje en sus redes sociales, Amparo Grisales atizó el debate y dijo que Ramsey piensa y habla como lo hace ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz divulgó dicho video y señaló que ella es una mujer “independiente, segura de sí misma, que se ama y se respeta... y que adora los piropos”.

“Tal vez a ella no se le vengan encima algunas mujeres a las que no les agrada esta forma de ver la vida, pero más claro no puede decirse… y se dijo”, señaló.

Y agregó: “Con todo amor y respeto, que viva el piropo y que nos acaricien con muchos pétalos de rosas. La vida es bella y nosotros… mujeres y hombres también”.