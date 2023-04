Ana de Nadie: Adelaida rompe paradigmas y le pide matrimonio a Horacio

La novela Ana de Nadie está en uno de sus momentos más emocionantes, dado que los romances de los protagonistas están tomando rumbos inesperados.

En el capítulo más reciente, el tema del matrimonio fue lo más importante, especialmente para Horacio (Jorge Enrique Abello), dado que su joven pareja Adelaida, quien antes fue su amante, le pidió matrimonio.

Muchos televidentes se sorprendieron al ver que la joven mujer no le dio miedo y decidió tomar la iniciativa, a tal punto que Horacio quedó entre la espada y la pared.

Todo ocurrió luego de que Adelaida organizara una fiesta en su apartamento al que invitó a todos los empleados de la empresa de Horacio y de que él se fuera molesto por haber encontrado a dos personas teniendo intimidad en el baño.

Adelaida decide buscarlo al día siguiente para pedirle que se case con ella, todo después de que un compañero de ella le dijera que todo el mundo la ve aún como la amante de Horacio.

Por eso, para acabar con los comentarios negativos, cree que lo mejor es casarse. Claramente Horacio no se ve muy convencido de querer casarse y para evitar dar una respuesta definitiva le dice que primero debe separarse de Ana (Paola Turbay) y que ese es un proceso bastante largo, por lo que no podría darle una respuesta pronto.

No obstante, Adelaida no sabe que Ana ya le pidió el divorcio a Horacio, pero él no quiere dárselo. Incluso sin saber esto, Adelaida se le adelanta y le manifiesta que conoce un abogado de familia excelente que le puede ayudar en el proceso para que sea rápido.

Qué responderá Horacio, que además está celoso de la relación entre Ana y Joaquín, a tal punto que decidió cancelar las tarjetas de su exesposa y le aseguró solo recibirá de la manutención de Florencia, su hija menor.

A continuación el video de la propuesta de Adelaida a Horacio: