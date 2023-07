Ana de Nadie iba a tener otro nombre, ¿cuál era?

Ana de Nadie y su primer nombre

Aunque la historia que llevó por meses a los colombianos a juntarse frente al televisor ya culminó, el actor que interpretó a Kike, uno de los personajes más odiados por los seguidores, reveló en entrevista con La FM de RCN Radio, que esta producción en un principio tenía otro nombre.

Jonathan Bedoya no dejó un solo detalle escondido sobre su personaje y de los detrás de cámaras de esta producción y sus compañeras de set.

Y es que cuando decidió audicionar para ese papel no tenía idea de qué producción del Canal RCN se trataba, pues lo tenían bien guardado.

"Cuando me llamaron no daban el nombre de la novela, yo hice casting para algo que no sabía que era", recordó.

Pero lo que dejo más sorprendidos a todos fue el primer nombre de la telenovela que enganchó a más de uno, pues en un principio se iba a llamar 'Digan lo que digan', un dato que pocos conocían.