La cantante Ana del Castillo concedió una entrevista para el programa Yo José Gabriel, del Canal RCN, donde se sinceró sobre su vida cuando niña y, en medio de llanto, se refirió a un duro episodio que vivió cuando tuvo que irse de la casa a dos meses de cumplir 15 años.

Esta mujer, que ha sido centro de varias polémicas a raíz de escándalos en los que se ha visto envuelta, vivió una niñez muy dramática que quizás pocos conocen y que conmovió a los televidentes y hasta el mismo José Gabriel.

Contó que todo se vino abajo cuando su papá Manuel del Castillo, un médico cirujano de Valledupar y su mamá Rosa Elena Jiménez, una educadora y psicóloga, se separaron cuando ella tenía 12 años y ya hacía pinitos en la música pues había sido preseleccionada en el Factor XS para presentarse en Bogotá.

“Pero no estaba pasando un buen momento con mi familia, mis papás se separaron y mi mamá me acompañó, pero fue forzoso, porque ella no quería que fuera cantante”, relató.

Dijo que su mamá no pudo con el dolor de separarse y al confrontar la situación terminó por decirle a Ana que se fuera de la casa si su propósito era la música, por lo que ella apenas con 14 años se fue de su hogar a emprender una vida sola a tan temprana edad.

“Fue una situación complicada en el colegio, mi mamá venía con la separación, le afectó demasiado y no quería saber de nada, me dijo: ‘si vas a estudiar y cantar, prefiero que te vayas’. Ella no aceptó que yo me quedara, pero en la casa estábamos pasando una situación difícil, no había dinero, las cosas del colegio, y pues…”, contó la artista mientras sus ojos se llenaron de lágrimas y cayeron por su rostro al recordarlo.