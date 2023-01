“Si te vistes de pantalón, falda, sea hombre o mujer, no eso no te define, te define tu manera de ser, de comportarte, de pensar, de sentir, de hablar, de respetar, de respetar sobre todo las diferencias, todos somos distintos (…) Así que por favor más empatía”, indicó Ana Karina Soto.

Por su parte, Alejandro Aguilar defendió su pinta a través de un mensaje en la misma red social, en el que dejó ver su molestia por las críticas que recibió por usar esta prenda.

"Un beso inmenso. Gracias por los buenos y los malos comentarios. Por otro lado: prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿ Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos ? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad", aseguró Aguilar.

Finalmente, el actor ibaguereño resaltó que el uso de esta prenda en hombres se ha implementado por diferentes culturas con el pasar de los tiempos.

"Y por último: Egipcios, griegos, romanos... Todos ellos usaban faldas. Por cierto en la antigua Edad Media, también existen evidencias del uso de falda. Seguramente fue desapareciendo por el pantalón. Ojo: después el uso del pantalón también fue normal para las mujeres. Tan solo los escoceses mantenían y mantienen el uso de la falda como prenda exclusiva para hombres. “Origen desde siglo XVIII” Mejor dicho… un poco de historia", concluyó.