Ana Karina Soto fue reportada en centrales de riesgo... su historia es la de muchos 

De acuerdo a lo relatado por Ana Karina, su nombre pudo ser usado por pillos que le robaron sus datos para hacer negocios o compras. Los delincuentes así entonces le dejaron una deuda que llevó al reporte.

“Necesito pedirles un favor urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo con mi hermano y ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Aparezco reportada por una empresa Bell Star S.A. No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo”, señaló Ana Karina.

La presentadora insistió además en que no sabe de qué es o quién está detrás de esa empresa. Ahora bien, luego de indagar supo que “maneja L’Bel, ésika y Cyzone”.

Y pese a que Ana Karina Soto ha tratado de ponerse en contacto con esa empresa, de momento no ha tenido ninguna respuesta.