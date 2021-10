Ana Karina Soto revela que perdió dos bebés

Ana Karina Soto ya es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana. Su trayectoria por el Canal RCN desde que debutó en 'Protagonistas de Novela' sin duda la ha convertido en una de las mujeres más queridas por los televidentes.

Así las cosas, además de tener un público fiel en 'Buen Día Colombia', donde es presentadora, Ana Karina también suma una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, en donde suele dar detalles de su vida cotidiana y personal.

Entretanto, en medio de sus historias de Instagram en donde se unió a la dinámica de 'preguntas y respuestas', Soto fue interrogada por algunos aspectos privados que tuvieron que ver con Dante, el único hijo que tiene junto al actor Alejandro Aguilar. Al respecto, un usuario le preguntó por qué no ha tenido más bebés para que su pequeño tenga un hermano.

"Pocas veces les he hablado de este tema, así tan sinceramente como lo voy a hacer ahorita: yo tuve una pérdida antes de Dante y una después de Dante. No he tenido más hijos, pues porque no he podido tener más hijos", empezó contando la presentadora ante las dudas de sus seguidores.

A su vez, Ana Karina dejó entrever que ya no planea tener más hijos. "Saben que no me gusta el drama. Cuando me han hablado de este tema, por eso, he dicho que porque no se han dado las cosas, porque es el tiempo de Dios, porque sea cuando Dios quiera, pero, realmente, creo que ya no fue", respondió la presentadora ante las dudas de sus seguidores.