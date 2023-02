Ana Karina Soto sale del hospital tras varios días internada ¿Qué le pasó?

Ana Karina Soto, una de las presentadoras de entretenimiento más queridas de Colombia, preocupó a sus seguidores porque tuvo que ser hospitalizada.

La exprotagonista de Nuestra Tele publicó unas historias en su cuenta de Instagram en las que aparecía en la cama de un hospital, donde recibía atención médica por una serie de malestares que tenía.

Soto presentaba un fuerte dolor por cuenta de unos cálculos renales, por lo que se encontraba en una serie de exámenes especializados.

“Anoche me dio un dolor de piernas, pero impresionante, como si hubiera corrido la media maratón. Y yo dije: ‘bueno, entonces, ¿pasamos del dolor de cálculos al dolor de pierna?’. Me tocó decirles a las enfermeras para que me dieran dos pastillitas”, contó la presentadora de Buen Día Colombia, del Canal RCN.