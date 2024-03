Ana Lucía Domínguez anuncia su embarazo a los 40 años

La noticia se dio a conocer en exclusiva en la ‘Revista Vea’, allí la pareja de dio los detalles de su embarazo a los 40 años.

Aseguraron también que fue “por voluntad divina esperan su primer bebé”.

Cabe destacar que en 2023 Ana Lucía había mencionado en una entrevista las motivaciones que habían hecho que no tuvieran hijos: “Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”, destacó la actriz.

Y es que, desde que se casaron en 2008, la pareja había anunciado que tenía en el radar conformar una familia con sus hijos, pero esto se fue postergando.

“Nos gustaría por lo menos un hijo, de hecho, es un tema que hemos hablado y nos parece una experiencia increíble (...) Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando”, mencionó.