Ana Lucía Domínguez estuvo casada con Jeringa, el cuenta chistes

Ella, la bella Ana Lucía Domínguez, tiene un prototipo de hombre que le gusta y al cual le fija toda su atención cuando de amar se trata.

La bella actriz nunca ha tenido un novio de su edad pues le gustan los hombres mayores a ella. De hecho, jamás tuvo siendo muy joven una relación con alguien contemporáneo.

“Siempre me han gustado hombres interesantes, que ya saben lo que quieren en la vida”, confesó en Se Dice de Mí hace unos años.

Entre esos gustos, a muchos tomó por sorpresa la relación que ella inició con el humorista David García, mejor conocido entre los cuenta chistes como Jeringa.

“Me casé con Jeringa porque estaba enamorada y porque además me salió trabajo en una novela en Miami, ciudad donde David (Jeringa) también estaba”, contó

Fue mientras se daba el rodaje de Gata Salvaje (2002) que se dio el matrimonio entre la actriz y el cuenta chistes.

“Llevábamos cierto tiempo en una relación muy bonita, lo conocían en mi casa, lo querían mucho y no quise irme de mi casa y ya. Por eso hicimos una boda muy sencilla por lo civil y sin medios de comunicación porque no quería hacer de esto una noticia”, relató.

Luego de la boda, ambos emprenden camino a una nueva vida hacia los Estados Unidos donde tenían trabajos estables.

“A la gente sí le parecía curioso que yo apenas con 18 años me había casado con David. Sin embargo, nadie conocía cómo había sido la relación y su proceso. Aún hoy me preguntan el porqué me casé tan chiquita y cuando les cuento mi experiencia entienden un poco que fui una mujer muy feliz a la cual le encantó eso que viví que fue muy chévere”, indicó.

Lo cierto es que el matrimonio se acaba porque Ana Lucía Domínguez aceptó volver a Colombia a sumarse a Pasión de Gavilanes (2003) y hubo una amigable separación.

La distancia jugó en contra y fue mejor entonces decirse adiós para no seguir sufriendo por algo que no podía ser más.

“Toda ruptura es dolorosa y uno siente que se va a morir y que no va a poder, pero el tiempo es el mejor amigo. La vida pasa y continúa y te vuelves a enamorar y a ser feliz”, admitió.