Por su parte, Ana Lucía no se pronunció, pero recientemente también se regó en palabras amorosas hacia su esposo con motivo de su cumpleaños, resaltando sus cualidades.

"Hoy es el cumpleaños del hombre más especial que conozco, le doy gracias a Dios por darme el privilegio de entregarme como esposo a un hombre tan lleno de virtudes, es amoroso, inteligente, talentoso, íntegro, buen hijo, buen hermano, buen amigo y el mejor esposo del mundo! Le doy gracias a Norita y a don Edu por tu vida y por hacer de ti el hombre que eres. Gracias por compartir tu vida con la mía porque gracias a eso soy la mujer más feliz de mundo!", escribió la actriz.

Cabe mencionar que hace poco la pareja confirmó que se volverá a casar con motivo de sus 15 años de matrimonio y que significa la renovación de sus votos. Por ahora, se ha dado a conocer que la ceremonia será privada y en el mar, aunque aún no se conoce cuándo se llevará a cabo.

Por otra parte, los famosos también se destaparon sobre sus planes de tener hijos, asegurando que es una idea que aún no está descartada. No obstante, Domínguez adelantó que durante el primer semestre de 2023 no confirmarán este plan, pero dejando la opción abierta.