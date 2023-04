Ana se encuentra con la amante de Horacio y le da particular 'recomendación'

En el capítulo de 'Ana de Nadie' de este 4 de abril las cosas se pusieron más tensas. Luego de que Ximena, la exsecretaría de Horacio, le confesara que su hijo Pedro se metió con Adelaida, amante de arquitecto, todo se volvió peor de lo que estaba.

Por lo cual, Horacio tuvo que enfrentar a la abogada y preguntarle qué fue lo que pasó realmente que Pedro y ella. Adelaida le pidió verse en persona y allí confesarle cómo habían sucedido las cosas.

No obstante, antes de que se pudiera dar esa conversación, Adelaida tuvo que enfrentar a Ana, a quien se encontró en el ascenso del hotel donde se hospeda Horacio después de que lo sacaran de su casa tras una discusión que tuvieron por cuenta de los despidos de las amigas de la despechada mujer.

Y es que Ximena y Úrsula, amigas de Ana y empleadas de toda la vida de la familia fueron despedidas por Horacio cuando él se enteró que la joven recepcionista fue la que reveló su infidelidad con Adelaida.

Ana fue a reclamarle a Horacio al hotel donde se está quedando, le quitó las llaves de la casa, y cuando salía se encontró a la amante de su ya expareja que iba a visitarlo.

Al verse de frente, Adelaida trató de decirle a Ana que ella no era ninguna "quitamaridos" y le quería dirigir unas palabras, no obstante, Ana le dijo que no necesita que le explique nada, y, por el contrario, le dio una pequeña recomendación sobre Horacio.

"Tampoco necesito sus aclaraciones. Esas son las pastillas de la tensión de Horacio: una en la mañana, una en la noche. El número del doctor está en su celular", le dice.

Ana le pregunta por qué le da las pastillas a ella, a lo que le responde que Horacio ya no es su problema, y sin duda se va con una carga menos encima y puede seguir adelante con su nuevo romance con Joaquín, el joven periodista con el que ya se besó.