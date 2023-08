Ana Sofía Henao cuenta cómo fue su explantación mamaria a los 40 años

En la década del 2000, el nombre de Ana Sofía Henao era de los más escuchados entre estudiantes de colegio y universidades, dado que la modelo paisa era la portada de miles de cuadernos de jóvenes que pedían útiles escolares con su foto dado que siempre se ha caracterizado por tener una cara y un cuerpo de infarto.

Henao fue portada de cuadernos por muchos años, razón por la que hoy en día muchos alumnos aún la recuerdan con cariño. Aunque ya pasaron más de 20 años de esa época, Ana Sofía se ha mantenido vigente y no ha perdido ninguno de sus atributos.

Ahora la modelo, que tiene 40 años, se dedica a otras actividades como escribir, participar en fundaciones que protegen el medio ambiente y quizás lo más importante cuidar de su familia, pues tiene una hija cuatro años y está felizmente casada con el periodista Juan Pablo Betancur.

Extracción mamaria de Ana Sofía Henao

Recientemente, varias modelos y famosas colombianas se han removido las prótesis mamarias. Ese fue el caso de la modelo Ana Sofía Henao, quien tras un largo tiempo con implantes decidió retirárselas, pues estaban afectando su salud.

En Buen Día Colombia, del canal RCN, Henao contó por qué se puso los implantes: "Inicié mi carrera de modelaje, a los 13 años ya estaba en campañas publicitarias, en desfiles, en pasarelas, y crecí con unos estándares y parámetros clarísimos de belleza".

Cuenta que fue tanta fue la presión social por tener más busto que decidió colocárselo y si bien le gustó como quedó, a raíz de esto empezó a sufrir grandes complicaciones de salud. "Unas migrañas aterradoras, infecciones urinarias, alergias, intolerancia a los alimentos, o a cremas o sustancias que normalmente antes no era alérgica, dolores de espalda, fatiga crónica, ansiedad".

Los síntomas que le dieron a Henao coincidieron con los que genera el síndrome de Asia, que según la Sociedad de Mastología: "Se trata de una extremadamente poco frecuente reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo. En el caso de las prótesis mamarias la sustancia extraña sería la silicona".

Por esa razón, la bella modelo decidió retirarse los implantes: "Empiezo a visitar a todos los médicos necesarios, entonces me empiezan a decir que los exámenes están bien y todo es estrés. Ya se estaba volviendo de un tema bastante complicado en mi vida familiar y laboral. Yo trato de seguir mi vida común y corriente, pero a veces ni la salud, ni la energía, ni el cuerpo mismo te lo permite y pues todavía no hay unas pruebas específicas si se sufre o no el síndrome de Asia, pero una posibilidad para curarse es explantarse".

Finalmente, Henao envió un mensaje a todas las mujeres, diciéndoles que cada una es hermosa, sin necesidad de hacerse cualquier procedimiento estético.

"Ahora existimos personas que podemos decir, oye, tú te ves absolutamente espectacular tal y como eres. No necesitas modificar tu cuerpo pata que otros te acepten o para encajar en estándares. No significa que esté en contra de las cirugías plásticas, de hecho tuve que recorrer ese camino y siento que muchas personas deben hacérsela porque eso es parte de su proceso y aprendizaje, porque no a todas las personas les da el síndrome de Asia, pero si quiero ser un testimonio para decirle a todas esas personas que lo están pensando que se animen a mirarse al espejo y a decir: oiga, yo no tengo que encajar en ningún estándar de belleza, tal y como soy, soy hermosa", detalló en su momento al hablar de su determinación.

¿Qué es la extracción mamaria?

La explantación mamaria consiste en la extracción definitiva de las prótesis mamarias. Algunas mujeres, después de llevar años con sus implantes mamarios, toman la decisión de retirarlos porque ya no se sienten a gusto con ellos o porque sus preferencias estéticas han cambiado.

Otras razones habituales pueden ser:

1️. Ya no desean tanto volumen

2. Es hora de cambiar un implante antiguo y aprovechan para retirarlo

3. Tuvieron un resultado que no las dejó satisfechas

En el procedimiento de explantación mamaria se realiza la retirada de los implantes y una transferencia de grasa para dar más volumen a la mama. Esta transferencia consiste en obtener grasa de alguna zona del cuerpo, habitualmente del abdomen o de las zonas donde sobre.

