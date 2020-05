Ana Victoria Beltrán, mejor conocida como ‘Daniela Franco’ por su papel protagónico en una reconocida novela nacional, sorprendió a sus seguidores con un sentido mensaje en medio la cuarentena.

La actriz, expresó que se ha visto afectada por el aislamiento que se está viviendo en el país debido al coronavirus que tiene en emergencia sanitaria al mundo. Asimismo, que toda esta situación le parece como de película.

“Después de mucho tiempo de cuarentena acá seguimos, les confieso que nunca pensé tener que vivir esto que está pasando, me siento como en una película y lo peor es que aún sigue, no se sabe que va a pasar”, expresó.

No obstante, les pidió tener cuidado a sus fanáticos al momento de salir.

“Solo sé que Dios es el único que nos puede salvar. Por favor si deben salir tomen las precauciones necesarias ya que en casa está la familia esperando por nosotros... Dios les bendiga”, añadió.

Sus seguidores rápidamente se pronunciaron en su publicación confesando que también se sentían igual.

“Yo también me siento como en una película... la dimensión desconocida”, “Yo personalmente siento zozobra es por mi bebé que está por nacer, me da tristeza. Ella con tantas ganas de vivir en un mundo patas arriba, pero sigo pidiéndole a Dios que nos ayude y que tenga misericordia de los niños", “A mí me sucedió lo mismo. El día que salí me sentía como si fuera una sobreviviente. Todo cerrado y solo. Me dieron ganas de llorar”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Actualmente, la actriz y empresaria se encuentra cumpliendo la cuarentena en compañía de su familia.