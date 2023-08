Uno de los personajes más recordados en la televisión por parte de los colombianos es el de Daniela en Padres e Hijos, interpretado por Ana María Beltrán. Durante muchos años, la actriz ha tenido que enfrentar diferentes críticas y algunos problemas en su vida, entre ellos, los comentarios ofensivos que recibe a través de sus redes sociales y por el público en general.

La actriz publicó un video en su cuenta de Facebook, en el cual contó cómo cuando era adolescente sufrió de bulimia, e incluso en la actualidad sigue sufriendo ataques en redes sociales por su apariencia física y edad.

“Cuando yo era adolescente sufrí de bulimia, porque todo el mundo me decía que estaba gordita, hoy en día digo estoy rellenita de amor, jamás he sido una persona delgada y por esa razón la gente me acaba en redes sociales, me dicen esta gorda, que tengo muchas canas, y sí, desde los 15 años tengo muchísimas canas por herencia de mi madre y tengo arrugas, ya tengo 43 años y hay que asumir que llega la edad con dignidad, y sí, envejecemos, nos pasan estas cosas”, expresó la actriz.

