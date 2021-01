Anahí se contagió de coronavirus en concierto de RBD: "El único día que salí"

Le puede interesar: Shakira vendió los derechos de sus canciones a una compañía británica

La artista también expresó a sus seguidores que vivió días angustiantes, pues también contagió a su esposo Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, que además presentó dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza y otros síntomas. "Tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”, sostuvo.

Anahí también detalló que de los participantes del concierto, como Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, ella fue la única que resultó con el virus. "Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido", agregó la actriz.

Finalmente, por fortuna, ella resultó ser asintomática y en las pruebas más recientes los resultados resultaron ser negativos.

Los fanáticos de la recordada 'Mia Colucci' de la serie 'Rebelde' inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo con la tendencia 'Te Amamos Anahí' cuando conocieron los detalles de los días difíciles que atravesó la popular actriz.