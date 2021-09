Andrea Guerrero y su aparición especial en 'Enfermeras'

La nueva temporada de 'Enfermeras' ha traído una gran cantidad de actores y nuevos talentos que tienen a los televidentes conectados a las noches del Canal RCN. Ahora, a ellos se suma el debut de Andrea Guerrero, reconocida periodista de deportes que llegará de urgencias al hospital Santa Rosa.

La periodista reveló un breve adelanto de lo que los colombianos podrán ver en la noche de este 20 de septiembre, en donde ella llegará al hospital en compañía de un desconocido y se interpretará a sí misma.

"Me llamaron hace unas semanas para ser “Andrea Guerrero” en el Santa Rosa, dije que sí de una. Cuando llegué a rodaje, me me dio terror (...) Me ayudaron, me guiaron, me aguantaron los nervios, mis ataques de risa nerviosa y al final lo logramos! Fue una experiencia increíble”, escribió Andrea en una publicación a través de su cuenta de Instagram.