La famosa influencer barranquillera, Andrea Valdiri, compartió con sus seguidores una triste y dolorosa noticia. Se trata de la muerte de su mascota, un perro Pomerania llamado Jack.

El canino estuvo varios días enfermo a causa de una bacteria que afecto su piel y aunque fue dado de alta, en las últimas horas se complicó y falleció.

La misma Valdiri confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde confesó que nunca pensó que la muerte de un perrito la tuviera tan triste.

“Yo no sé ustedes, pero yo amaba a mi perro y no sabía que la muerte de un perrito me iba a colocar tan sentimental. Me pego durísimo”, dijo la influencer en un video.