Andreina Fiallo ignoró por completo a Fredy Guarín en el Día del Padre

Andreina Fiallo casi nunca pasa desapercibida cuando publica alguna imagen a través de Instagram. Por supuesto, el Día del Padre no fue la excepción y por ello envió un mensaje dedicado a su papá, pasando de largo con el futbolista Freddy Guarín (Vasco), padre de sus dos hijos y de quien se separó hace ya unos años.

Vea también: Lina Tejeiro dedica emotivo mensaje a su padre en su día

Cabe anotar que Andreina Fiallo ha sido relacionada en los últimos meses con un jugador del Independiente Medellín. Se trata de Javier Reina, futbolista con quien tendría cierta cercanía, más allá que ni uno ni otro lo han confirmado. No obstante, cada quien no se cansa de mandar señales donde dejan ver que se encuentran en una etapa inicial. El hecho, claro está, no ha sido indiferente para los medios de comunicación desde que se conocieron ciertos detalles en redes sociales

“¡Feliz día a mi padre! Por tu ejemplo, dedicación, inmenso amor, respeto, gracias infinitas, pa... Has cultivado los más bellos recuerdos en nuestros corazones”, fue la dedicatoria de Andreina Fiallo, desatando la reacción de sus fans en Instagram. Los comentarios llegaron por cientos, celebrando las palabras al padre de la influencer.

Le puede interesar: La confesión de James de cómo conoció a Daniela Ospina

En cuanto a Freddy Guarín ahora se dice que estaría en un nuevo periodo de su relación con Sara Uribe. Aunque se separaron hace unos meses, ambos se estarían dando una nueva oportunidad. Lo anterior, por los detalles comunes que se han visto en las publicaciones de ambos durante los días recientes.