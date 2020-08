Las superestrellas Calvin Harris y The Weeknd se unen en 'Over now'

Calvin Harris y The Weeknd se unieron para realizar la canción 'Over now', que fusiona el estilo de estos grandes de la música global. Además, los artistas lanzaron el video e este sencillo que fue elaborado por el director Emil Nava, quien trabajó también con músicos como Ed Sheeran o Khalid.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.