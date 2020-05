Andrés Cepeda estrena el álbum 'Trece', un recorrido por diferentes sonidos pop

El músico bogotano Andrés Cepeda estrenó su décimo tercer álbum de estudio titulado 'Trece', una producción en la que el artista le propone a su audiencia un recorrido por diferentes sonidos pop.

El disco contiene canciones que Andrés Cepeda ha ido presentando desde hace cerca de dos años e incluye colaboraciones con artistas como Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Morat y el dúo de hermanos mexicanos Jessy & Joy.

Igualmente en este trabajo musical, Cepeda revela nuevos rumbos sonoros en 'Mil Maneras de Morir', realizado junto a Monsieur Periné, así como las canciones 'Te dejo ir', 'Salva pantallas', 'Un pacto', 'Me cuesta tanto', 'Para extrañarte' y 'El Equivocado'.

Esta última canción fue presentada dos días antes del lanzamiento del disco y escaló rápidamente los principales registros musicales, anticipándose a la llegada del nuevo trabajo discográfico de Andrés Cepeda.

"Es un disco que me llena de emoción no solo por ser mi publicación número 13, sino porque me permití trabajar con nuevos compositores y productores que me llevaron a abordar sonidos diferentes. Quise dividir mi disco en dos partes", expresó el músico.

De acuerdo con el artista," la primera incluyendo las colaboraciones que hice con amigos y colegas y una segunda parte en solitario, que refleja ese aprendizaje e intercambio que realicé en esa primera experiencia”.

El primer lanzamiento del álbum 'Trece' fue 'Te voy a amar', realizada junto a Cali y el Dandee en marzo de 2018, luego vinieron los sencillos 'Magia', junto a Sebastián Yatra en agosto de 2018, 'Déjame ir', al lado de Morat en mayo de 2019, 'Infinito', que contó con la participación de Jessy & Joy en septiembre de 2019 y 'El Equivocado', en mayo de 2020.

La producción de este trabajo musical se realizó entre Los Ángeles (Estados Unidos), Madrid (España) y Bogotá.