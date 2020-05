La segunda semana de mayo empezó con los estrenos musicales de varios artistas colombianos y latinos que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales y también en plataformas digitales de música.

'El equivocado', Andrés Cepeda

El primero en hacerlo fue Andrés Cepeda, quien lanzó 'El equivocado', un sencillo que hace parte de 'Trece', el décimo tercer álbum del cantautor y productor bogotano, quien propone a su audiencia un recorrido por diferentes sonidos pop.

El disco contiene éxitos que Andrés ha ido presentando desde hace cerca de dos años e incluye colaboraciones con artistas como Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Morat o el dúo de hermanos mexicanos Jessy & Joy.

“'Trece' es un disco que me llena de emoción, no solo por ser mi publicación número 13, sino porque me permití trabajar con nuevos compositores y productores que me llevaron a abordar sonidos diferentes. Quise dividir mi disco en dos partes", dijo Cepeda.