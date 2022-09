Andrés Parra se hizo la vasectomía y lo anunció con particular mensaje

El actor Andrés Parra, reconocido por trabajar en producciones como 'El robo del siglo', abrió un espacio en sus redes sociales para dar detalles sobre la vasectomía, cirugía para no tener más hijos.

"Vengo a animar a los que estén de pronto pensando en hacerse la vasectomy. Vengo a contarles más o menos cómo me fue a mí... pa’ que se animen, pa’ que se corten las chacaras y sean muy felices. Estamos en el día número dos. Me ha ido, hasta ahora, muy bien, yo creo que ya me fue muy bien”, dijo el actor, sacándo algunas risas sobre cómo se ha tomado la cirugía.

Sobre su recuperación, el actor detalló que ha sido satisfactoria y que si bien ha tenido una sensación incómoda al caminar, no ha sentido dolor alguno.

Con la frescura que lo caracteriza, Parra comparó lo que ha sentido, comentando que es como “cuando a uno le dan un patadón en las guev...”

Entre otros detalles, el actor comentó que hizo todo el proceso con Profamilia, que tuvo una valoración previa para ver cómo estaban sus conductos y que fue una intervención que no duró más de 15 minutos.

“Primero, le hacen a uno como una valoración. La doctora le coge a uno las guev... como ocho días antes pa’ ver si los conductos que ella va a cortar son de fácil acceso o no. En mi caso eran una chimba. Los conductos estaban una verg%&, entonces todo bien”, comentó.

Sobre las recomendaciones en su recuperación, Andrés Parra contó que los expertos señalaron que no debe hacer fuerza; cuidarse en la relaciones durante tres meses y siempre usar protección, ya que la operación no previene enfermedades.

Finalmente, el actor expresó que este es un proceso más sencillo, en comparación a la ligadura de trompas, por lo que animó a sus seguidores a realizarse este proceso y aclarar las dudas con expertos.

Vale la pena señalar que Parra es padre de dos niños y está casado con Diana Cáliz. A través de sus redes sociales suele dar detalles de su paternidad y cómo vive esta etapa.