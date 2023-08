Andrés Parra y la muerte en vida que vivió con su divorció: el actor se confesó

El colombiano dio a conocer de su divorcio con Diana Cáliz a principios de este 2023 y aunque ya ha pasado un tiempo de esa decisión, no se arrepiente ni reniega de su matrimonio.

Sin embargo, aceptó que después de eso él renació y comenzó a ver la vida de manera diferente, "yo creo que para renacer hay que morirse, [el divorcio] fue morir".

En medio de la charla reflexionó de su relación y expresó que no se sentía cómodo con la persona que era, pues estaba en personaje todo el tiempo, "Estaba luchando contra algo que no era yo. Morir a ese falso yo". Con esto comenzó a trabajar en su ser verdadero y destacó que no es fácil y toma tiempo porque es un trabajo en el que se replanteó todo lo aprendido.

"Siempre fui hipersensible. Mis rupturas de noviazgo eran un drama terrible, me moría en vida; entonces yo decía un divorcio sería la muerte".