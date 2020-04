Tras comentar esto sobre la historia de su material audiovisual, el artista aprovechó para hablar sobre el amor que deben conservar las parejas una vez se termina la relación, ya que para él es más importante llevar buena química y cariño, a cargar con “maletas pesadas” en la espalda por lo que no fue.

“Lo segundo que me puse a pensar es que siempre que uno termina una relación convierte ese sentimiento tan bonito que se llama amor en uno muy feo que se llame rencor, odio, orgullo…y yo pienso que no debería de ser así. Yo pienso que una negociación bonita cuando uno termina una relación es: ‘Me llevo todo lo bonito que me diste, te devuelto todo lo tan chévere, y haz lo mismo de allá para acá. Entrégame todo lo malo que yo te pude haber dado, pero quédate con todo lo bueno que te di’”, expresó el cantante.

Por último, Rivera si aclaró que existen relaciones muy tóxicas y dañinas, donde “es complejo tener una conversación así” y los finales no suelen ser del todo favorables para los involucrados.