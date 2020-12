¿A Andy Rivera le gusta alguien? El cantante respondió

Semanas atrás, Andy Rivera fue protagonista de una serie de comentarios y críticas por contenidos que compartió en redes sociales, con los cuales lo relacionaban directamente con Lina Tejeiro. A pesar de que no se pronunció al respecto, el joven despertó toda clase de reacciones, ya que sus seguidores afirmaban que se aprovechaba de ella para hacer marketing digital.

No obstante, recientemente, el cantante llamó la atención de sus seguidores al utilizar las historias de su cuenta oficial de Instagram para realizar la famosa dinámica de preguntas y responder inquietudes sobre su vida personal.

De acuerdo con lo que quedó consignado en la red social, el intérprete de ‘Pa’ que me recuerdes’ quiso contar algunos detalles de su vida íntima y aclarar cuál es su estado civil actual. Rivera afirmó que en este momento no se siente preparado para tener una pareja estable y siente que no ha llegado la indicada.

“¿Por qué no tienes pareja?”, preguntó un seguidor, a lo que Andy respondió: “Me atrevería a decir que no estoy listo para tener pareja, y por otro lado, eso tiene que llegar, no creo que se tenga que forzar. Eso fluye”.

Sin embargo, ahí no frenaron las confesiones, pues el artista respondió una de las interrogantes con una particular respuesta.

“¿Te gusta alguien o estás enamorado de alguien en estos momentos?”, quiso saber un curioso en la red social.

“¿Les muestro? Ya se me acabó y todo”, dijo Andy entre risas, mientras mostraba una botella de alcohol que ya estaba casi vacía.

Por último, Rivera aprovechó para contar qué tipo de mujeres le gustaban, destacando la inteligencia como una de las características principales. Adicional a esto, el joven contó que sí le rompieron el corazón en algún momento de su vida, en tres ocasiones para ser exactos, y que de cada una aprendió algo distinto.